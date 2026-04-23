نعرض لكم الان تفاصيل خبر البترول والسويدي إلكتريك يبحثان تسريع تنفيذ مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 أبريل 2026 11:15 مساءً - دوت الخليج_ التقى مهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «السويدي إلكتريك»، لبحث سبل تسريع تنفيذ مشروع مجمع الصناعات الفوسفاتية بمنطقة العين السخنة، بالشراكة مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

جاء اللقاء بحضور الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ومهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، ودكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية.

وخلال اللقاء، أكد مهندس كريم بدوي دعم الوزارة لتعزيز القطاع الخاص المصري في أنشطة البترول والتعدين، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لقطاع التعدين، بما يتيح تنفيذ مشروعات نوعية تعظم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأوضح أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وتعظيم القيمة المضافة لها، خاصة خام الفوسفات، عبر التوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة به بدلًا من تصديره في صورته الخام، بما يعزز العائد الاقتصادي ويوفر منتجات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة.

وأضاف أن مشروع مجمع الصناعات الفوسفاتية المزمع إقامته بالعين السخنة يمثل نموذجًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس توجه الوزارة نحو إقامة صناعات قائمة على تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية المحلية.

من جانبه، استعرض مهندس أحمد السويدي تطورات المشروع، مؤكدًا حرص شركة «السويدي إلكتريك» على التوسع في الاستثمارات الصناعية والتعدينية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يشهدها القطاع في مصر، في ظل الإصلاحات التشريعية والتطور المستمر في بيئة الاستثمار.

وفي ختام اللقاء، اتفق الحضور على استمرار التنسيق بين فرق العمل الفنية خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من الدراسات والإجراءات التنفيذية تمهيدًا لبدء التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البترول والسويدي إلكتريك يبحثان تسريع تنفيذ مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.