انت الأن تتابع خبر تسريبات جديدة تتعلق بهاتف OnePlus 13 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت التسريبات الأخيرة عن معلومات جديدة تتعلق بهاتف "OnePlus 13"، ولكن هذه الأخبار هي عبارة عن مزيج من الأخبار الجيدة والسيئة.



فوفقًا لما نشره المسرب "Digital Chat Station" على موقع "Weibo"، فإن هاتف "OnePlus 13" سيحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة.



وسيكون هذا أكبر بكثير من بطارية 5400 مللي أمبير في الساعة في "OnePlus 12"، والتي هي في حد ذاتها أكبر من البطاريات في معظم الهواتف.



للمقارنة، يحتوي هاتف "Samsung Galaxy S24 Ultra" على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ويحتوي "iPhone 15 Pro Max" على بطارية بسعة 4441 مللي أمبير، ويحتوي "Google Pixel 9 Pro XL" على بطارية بسعة 5060 مللي أمبير. لذا فإن "OnePlus 13" قد يكون بطلاً حقيقياً في عمر البطارية.



ولا ينبغي أن تخيب سرعات الشحن الآمال أيضًا، حيث يزعم نفس المصدر أن "OnePlus 13" سيدعم الشحن السلكي بقوة 100 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات.



وهذا من شأنه أن يتفوق على معظم الهواتف، على الرغم من أنه لن يكون في الواقع ترقية على "OnePlus 12"، الذي يوفر بالفعل تلك السرعات. ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه كما هو الحال مع "OnePlus 12"، من المحتمل أن تكون سرعات الشحن محدودة عند 80 وات في الولايات المتحدة .