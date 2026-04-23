نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجموعة AJE Group تعتزم إنشاء مصنع لإنتاج وتعبئة المياه باستثمارات 20 مليون دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 أبريل 2026 11:15 مساءً - محمد أحمد_ تعتزم مجموعة AJE Group العالمية، العاملة في قطاع صناعة المشروبات، إنشاء مصنع متكامل لإنتاج ومعالجة وتعبئة المياه في مصر، على مساحة تُقدر بنحو 50 ألف متر مربع، باستثمارات مبدئية تبلغ حوالي 20 مليون دولار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، دكتور محمد فريد، مع وفد الشركة، الذي ضم عددًا من قياداتها، بحضور ميغيل أنخيل فيلا سفير بيرو لدى القاهرة، لبحث فرص التوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك إمكانية تدشين منطقة استثمارية جديدة.

وفد المجموعة: نستهدف الوصول بحجم استثماراتنا في مصر إلى 150 مليون دولار بحلول 2030

وخلال الاجتماع، أوضح وفد الشركة أن مجموعة AJE Group تستهدف رفع حجم استثماراتها في مصر إلى نحو 150 مليون دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن خطتها التوسعية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل منتجات الترطيب، والمياه، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، عبر عدد من علاماتها التجارية، من بينها Big Cola وVolt.

من جانبه، أكد د. محمد فريد، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والمشروبات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكوّن المحلي، وتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأضاف أن التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية متطورة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ورفع كفاءتها التشغيلية.

واستعرضت قيادات الشركة تطور أعمال مجموعة AJE Group، التي تأسست عام 1988 وتعمل في أكثر من 20 دولة، وتمتلك محفظة تضم نحو 10 علامات تجارية عالمية في قطاع المشروبات، لافتين إلى بدء تواجدها في السوق المصري، حيث يُقدّر حجم استثماراتها الحالية بنحو 60 مليون دولار.

وفي هذا الإطار، أعرب وفد الشركة عن اهتمامه بإنشاء منطقة استثمارية متكاملة، إلى جانب البحث عن موقع مناسب لمشروعاتها المستقبلية، على أن يتوافر به مصدر طبيعي للمياه (آبار)، بما يدعم خطط التوسع في إنتاج المياه والمشروبات.

ورحّب الوزير بخطط الشركة، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجههم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتيسير إجراءات إنشاء منطقة استثمارية، والمساعدة في تحديد المواقع المناسبة التي تتوافر بها المقومات اللازمة، خاصة مصادر المياه الطبيعية.

وشدد على أهمية الإسراع في اتخاذ الخطوات التنفيذية والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، بما يضمن سرعة دخول الاستثمارات الجديدة حيز التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستقرارًا.

وتُعد مجموعة AJE Group واحدة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع المشروبات، حيث نجحت منذ تأسيسها عام 1988 في التوسع بأسواق أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، عبر مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والمياه، ومنتجات الترطيب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة AJE Group تعتزم إنشاء مصنع لإنتاج وتعبئة المياه باستثمارات 20 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.