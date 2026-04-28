بكين توسع نطاق الإعفاءات الجمركية للدول الإفريقية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 11:03 مساءً - شينخوا _ أعلنت بكين اليوم الثلاثاء، اعتزامها توسيع نطاق سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية لتشمل جميع الدول الإفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية.

وأفادت وكالة أنباء الصين، بأن سريان القرار يبدأ من الأول من مايو 2026.

ويهدف القرار إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع إفريقيا، من خلال توسيع الواردات، وتسهيل حركة التجارة، وتنويع سلاسل التوريد، بما يخدم أهداف النمو الصناعي والأمن الغذائي داخل الصين، وفي الوقت نفسه يدعم خلق فرص عمل وتحسين الاستقرار الاقتصادي في الدول الإفريقية.

