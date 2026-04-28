حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 11:19 مساءً - تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مواجهة أوروبية من العيار الثقيل، عندما يستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في لقاء يُنتظر أن يحمل الكثير من الإثارة والندية بين عملاقين من كبار القارة.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان يلا شوت بلس في دوري أبطال أوروبا مجانًا بدون تأخير أو تقطيع

تُقام المواجهة على أرضية ملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث يسعى الفريق الباريسي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة مريحة قبل موقعة الإياب، بينما يدخل الفريق الألماني اللقاء بطموح الخروج بنتيجة إيجابية تُبقي على حظوظه بقوة في التأهل للنهائي.

ويخوض باريس اللقاء تحت القيادة الفنية للمدرب لويس إنريكي، الذي يعتمد على أسلوب هجومي متوازن، في حين يقود بايرن ميونخ فنيًا فينسنت كومباني، لكنه سيغيب عن التواجد على الخطوط بسبب الإيقاف، وهو ما قد يؤثر على إدارة اللقاء من خارج الملعب.

وكان الفريق البافاري قد بلغ هذا الدور بعد إقصاء ريال مدريد في مواجهة مثيرة حُسمت بمجموع 4-3، بينما تأهل الفريق الفرنسي عقب تفوقه الكبير على ليفربول برباعية نظيفة في مجموع المباراتين.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

تنطلق صافرة البداية في تمام:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

تُبث المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 HD، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء.

وتحمل هذه القمة طابعًا خاصًا، نظرًا لتاريخ المواجهات القوية بين الفريقين، إضافة إلى رغبة كل طرف في حجز مقعده في النهائي، ما يجعل اللقاء مفتوحًا على كافة الاحتمالات في واحدة من أبرز مباريات الموسم.