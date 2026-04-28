طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

الرئيسية الارشيف فن ومشاهير

يلا شوت مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
يلا شوت مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال...

يلا شوت مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 11:19 مساءً - تتجه الأنظار إلى مواجهة قوية تجمع بين الهلال ونظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في لقاء يُقام على ملعب “المملكة أرينا” بالعاصمة الرياض.

يلا شوت مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد ضمك الأسطورة في الدوري السعودي مباشر

الهلال ضد ضمك

يدخل الهلال اللقاء وهو في وضع مثالي على مستوى النتائج، حيث يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب، مستفيدًا من قوته الهجومية واستقراره الفني خلال الموسم. في المقابل، يخوض ضمك المباراة بهدف الخروج بنتيجة إيجابية، في ظل رغبته في الابتعاد عن مناطق الخطر وتحسين موقعه في جدول الدوري.

موعد مباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي

تُقام المباراة يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، في توقيت مناسب لعشاق الكرة السعودية لمتابعة هذه المواجهة المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك

يمكن متابعة اللقاء عبر قناة “ثمانية 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، والتي تقدم تغطية شاملة للمباراة، سواء من خلال البث التلفزيوني أو عبر المنصات الرقمية التابعة لها.

كيفية منابعة مباراة الهلال ضد ضمك عبر الإنترنت

توفر منصة “ثمانية” إمكانية مشاهدة المباراة عبر تطبيقها الرسمي، إلى جانب إتاحتها عبر تطبيق “جاكو”، مع خيارات متعددة لجودة البث بما يتناسب مع سرعة الإنترنت لدى المستخدمين.

الهلال

تمثل هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا للهلال في طريقه نحو اللقب، بينما تعد فرصة مهمة لضمك لتحقيق مفاجأة أمام أحد أقوى فرق الدوري، وهو ما يزيد من ترقب الجماهير لمجريات اللقاء منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

أخبار ذات صلة

0 تعليق