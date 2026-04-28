حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 11:19 مساءً - تتجه الأنظار إلى مواجهة قوية تجمع بين الهلال ونظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في لقاء يُقام على ملعب “المملكة أرينا” بالعاصمة الرياض.

يلا شوت مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد ضمك الأسطورة في الدوري السعودي مباشر

يدخل الهلال اللقاء وهو في وضع مثالي على مستوى النتائج، حيث يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب، مستفيدًا من قوته الهجومية واستقراره الفني خلال الموسم. في المقابل، يخوض ضمك المباراة بهدف الخروج بنتيجة إيجابية، في ظل رغبته في الابتعاد عن مناطق الخطر وتحسين موقعه في جدول الدوري.

موعد مباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي

تُقام المباراة يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، في توقيت مناسب لعشاق الكرة السعودية لمتابعة هذه المواجهة المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك

يمكن متابعة اللقاء عبر قناة “ثمانية 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، والتي تقدم تغطية شاملة للمباراة، سواء من خلال البث التلفزيوني أو عبر المنصات الرقمية التابعة لها.

كيفية منابعة مباراة الهلال ضد ضمك عبر الإنترنت

توفر منصة “ثمانية” إمكانية مشاهدة المباراة عبر تطبيقها الرسمي، إلى جانب إتاحتها عبر تطبيق “جاكو”، مع خيارات متعددة لجودة البث بما يتناسب مع سرعة الإنترنت لدى المستخدمين.

تمثل هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا للهلال في طريقه نحو اللقب، بينما تعد فرصة مهمة لضمك لتحقيق مفاجأة أمام أحد أقوى فرق الدوري، وهو ما يزيد من ترقب الجماهير لمجريات اللقاء منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.