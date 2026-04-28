قناة بانوراما إسطنبول على النايل سات.. استقبال سهل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 11:19 مساءً - يمكن استقبال قناة بانوراما إسطنبول عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال التردد 10872، مع ضبط الاستقطاب على رأسي (V)، وهو ما يتيح متابعة القناة بجودة مستقرة وصورة واضحة دون انقطاع، خاصة مع ضبط الإشارة بشكل صحيح على جهاز الاستقبال. وتعد القناة من القنوات التي يسعى عدد من المشاهدين إلى متابعتها، ما يجعل معرفة ترددها وطريقة ضبطها أمرًا مهمًا.

وتتميز عملية استقبال القناة بسهولة نسبية، حيث لا تحتاج إلى إعدادات معقدة، وإنما فقط إدخال البيانات الأساسية للتردد داخل جهاز الريسيفر. كما أن التأكد من قوة الإشارة وجودة الطبق الهوائي يساعد بشكل كبير في تحسين جودة البث وتجنب التشويش أثناء المشاهدة.

طريقة إضافة القناة على جهاز الريسيفر

وفيما يخص طريقة ضبط القناة على جهاز الريسيفر، يتم الدخول إلى قائمة الإعدادات ثم اختيار “التركيب” أو “Installation”، يلي ذلك إضافة تردد جديد وإدخال البيانات الخاصة بالقناة وهي 10872 مع الاستقطاب الرأسي (V). بعد ذلك يتم بدء عملية البحث، وبمجرد الانتهاء يتم حفظ القناة لتظهر مباشرة ضمن قائمة القنوات المتاحة على الجهاز، مما يتيح استقبالها ومشاهدتها في أي وقت بسهولة.