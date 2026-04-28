رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 11:19 مساءً - تتجه الأنظار إلى لقاء مهم يجمع بين الهلال وضمك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في مباراة تحمل طابعًا مختلفًا لكل فريق مع دخول المسابقة مراحلها الحاسمة.

تُقام المواجهة على أرضية ملعب “المملكة أرينا” في العاصمة الرياض، حيث يعوّل الهلال على الدعم الجماهيري لتحقيق فوز جديد يُبقيه في دائرة المنافسة على الصدارة. في المقابل، يدرك ضمك صعوبة المهمة خارج ملعبه، لكنه يدخل اللقاء بطموح الخروج بنتيجة إيجابية تُحسن من وضعيته في جدول الترتيب.

وضع الهلال قبل اللقاء في الدوري

يخوض الهلال المباراة وهو في المركز الثاني، مقدمًا موسمًا قويًا من حيث النتائج والاستقرار الفني، إذ لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، ونجح في تحقيق عدد كبير من الانتصارات إلى جانب عدة تعادلات، ما يجعله أحد أبرز المنافسين على اللقب حتى اللحظات الأخيرة.

موقف ضمك وصراع البقاء في الدوري السعودي

يعاني ضمك من تراجع نتائجه، حيث يتواجد في المراكز المتأخرة، ويبحث عن أي نقاط تساعده على الابتعاد عن مناطق الخطر. وتمثل مواجهة فريق بحجم الهلال اختبارًا صعبًا، لكنها في الوقت نفسه فرصة لإثبات القدرة على مقارعة الكبار.

موعد مباراة الهلال ضد ضمك والقنوات الناقلة

تُقام المباراة يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، وتنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر نقل اللقاء عبر شبكة قنوات “ثمانية”، الناقل الحصري لمباريات الدوري، مع استوديو تحليلي يسبق المباراة ويتبعها لتحليل أبرز اللقطات الفنية.

قراءة فنية سريعة لمباراة الهلال ضد ضمك قبل صافرة البداية

المواجهة تبدو نظريًا في صالح الهلال بالنظر إلى الفارق الفني والنتائج، لكن ضغوط صراع البقاء قد تمنح ضمك دافعًا إضافيًا لتقديم مباراة قوية، وهو ما يجعل اللقاء مفتوحًا على جميع الاحتمالات حتى الدقائق الأخيرة.