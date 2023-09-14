الملك سعيد ونحن جميعا سعداء.. ليفربول يغازل محمد صلاح قبل لقاء وولفرهامبتون

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 سبتمبر 2023 09:30 مساءً - غازل نادي ليفربول الإنجليزي نجمه الدولي المصري محمد صلاح عقب عودته الى المشاركة في التدريبات الجماعية قبل المباراة المرتقبة أمام وولفرهامبتون التي ستقام ظهر بعد غد السبت في المواجهة التي ستقام في الثانية والنصف على ملعب "مولينو" ضمن منافسات الموسم الحالي للبريميرليج 2023-24.وولفرهامبتون ضد ليفربول

وكتب نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "الملك سعيد ونحن جميعا سعداء" مصحوباً بصورة للفرعون الذي شارك في التدريبات بكل قوة قبل القمة المرتقبة.

وظهر محمد صلاح بأداء فني وبدني قوي قبل المباراة المرتقبة أمام وولفرهامبتون التي ستقام في انطلاق الجولة القادمة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وينتظر المصري محمد صلاح، 5 مباريات مثيرة مع فريقه ليفربول خلال شهر سبتمبر الجاري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المحدد له 12 سبتمبر الجارى، ويخوض الريدز العديد من المواجهات القوية.

وتتنوع مباريات ليفربول ما بين الدوري الإنجليزي والكأس والدوري الأوروبي، ويبحث المصري عن تحديات كبيرة لمواصلة التهديف، وتكون البداية أمام فريق ولفرهامبتون يوم 16 من الشهر الجاري.

وتأتى أبرز مواجهات صلاح مع ليفربول خلال الشهر الجاري كالتالي:

السبت 16 سبتمبر.. ليفربول أمام وولفرهامبتون ، الثانية والنصف عصرًا.

الخميس 21 سبتمبر .. ليفربول أمام لاسك لينز ، 7:45 مساءً .

الأحد 24 سبتمبر .. ليفربول أمام وست هام - الرابعة عصرًا .

الأربعاء 27 سبتمبر .. ليفربول أمام ليستر سيتي ، الساعة 9:45 مساءً .

السبت 30 سبتمبر ..ليفربول أمام توتنهام هوتسبير ، السابعة والنصف مساءً .

وارتقى صلاح مؤخرا إلى المركز الخامس فى قائمة هدافى ليفربول عبر تاريخه، بعد أن سجل 187 هدفا، متفوقا على الأسطورة ستيفن جيرارد (186) خلال 307 مباريات فى مختلف المسابقات، بينما يتصدر إيان راش قائمة هدافى الريدز تاريخيا برصيد 346 هدفا.

محمد صلاح في التدريبات محمد صلاح في التدريبات

محمد صلاح في التدريبات محمد صلاح في التدريبات

محمد صلاح في التدريبات محمد صلاح في التدريبات

محمد صلاح في التدريبات محمد صلاح في التدريبات

محمد صلاح في التدريبات محمد صلاح في التدريبات