نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية البحرية ضمن فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك (النجم الساطع 2023) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت القوات المشاركة بالتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 إحدى الأنشطة التدريبية البحرية ويشارك بالتدريب عدد (19) دولة بقوات وهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينافاسو وجنوب إفريقيا ومالاوي والكاميرون وباكستان والهند بالإضافة إلى مشاركة الشرطة المدنية المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذا عدد (15) دول بصفة مراقب وهم البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل وأستراليا.

حيث بدأت الفعاليات بعرض مفصل للأنشطة التي يتم تنفيذها مع شرح أوضاع القوات والوحدات البحرية بمنطقة التدريب، كما شملت الأنشطة الدفاع ضد التهديدات الغير نمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحي بالأعيرة المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطىء من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار الجوي والبحري والإسقاط المظلي، وتنفيذ قذف جوى ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام كما قامت عناصر القوات الجوية بأعمال التأمين الجوي وصد الهجوم المعادي، ظهر خلال النشاط التدريبي المستوى الراقي الذى وصلت إليه القوات المشاركة من مختلف الدول، والقدرة على إدارة مهمة مشتركة باحترافية عالية.

حضر تنفيذ المرحلة الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية واللواء أ ح خالد قناوي مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب وعدد من الملحقين العسكريين والإعلاميين.