نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإنفوجراف والفيديو.. الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن في الفترة من 8 سبتمبر إلى 14 سبتمبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة، بعدد من الأنشطة والأحداث خلال الفترة من 8 سبتمبر إلى 14 سبتمبر.

وتستعرض "الفجر" أبرزها في التقرير التالي:



الجمعة 8 سبتمبر:

أطلق صندوق عطاء للاستثمار الخيرى حملة "مكاننا في كل حتة" على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة وآليات التعامل الصحيح معهم

كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة "علشان ولادكم.. احسبوها صح" تكثف من نشاطها بالمحافظات وتستهدف نشر التوعية بعدد من القضايا الاجتماعية الهامة مثل الحد من الزيادة السكنية، ومناهضة ختان الإناث، وزواج القاصرات، وعمل الأطفال، والتربية الإيجابية.

هذا وأنهى برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من تدريب 750 مكلفة خدمة عامة، و652 من المخطوبين، وينفذ 140 تدريبا نوعيا للشباب بمشاركة ذوي الإعاقة وأبناء مصر.

السبت 9 سبتمبر:

نفذت مبادرة "قرية بلا إدمان" في 750 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمشاركة 5000 متطوع، لتوعية الأطفال والشباب من خطر التعاطي والإدمان.

كما نفذ برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية برامج اعداد مدربين حول "التربية الإيجابية" لهيئة تدريس كليات الخدمة الاجتماعية بجامعتي حلوان وبنها، وينتهي من تدريب 250 مدربا لمقدمي الخدمة بمراكز التاهيل.

الأحد 10 سبتمبر:

التقت القباج بباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث أوجه التعاون في قطاع المشروعات متناهية الصغر، وفي تهيئة مناخ داعم لتنشيط ودعم التراث الحرفي.

هذا وأنهت الوزارة من تسليم 220 وحدة سكنية لأبناء مصر بعد تخرجهم من مرحلة الرعاية اللاحقة، مع تأثيثها وفرشها، وتتابع أوضاعهم بعد التخرج لحين لاستقلالهم ودمجهم بالكامل في المجتمع.

واستقبلت الوزارة الإعلامي عصام يوسف، للتنسيق بشأن نسخة برنامج "العباقرة" للقادرين باختلاف، ويتفقا على استكمال جهود التوعية بشأن حقوقهم والوفاء بخدماتهم المتكاملة.

والتقت القباج، عبر الفيديو كونفرانس، بالسفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، لمناقشة مستجدات ملفات حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والمدنية.

الإثنين 11 سبتمبر:

ووقعت الوزيرة بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير وإتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، وتبادل البيانات الخاصة بهم، والتوسع في التثقيف الانتخابي للمجتمعات المحلية.

كما استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي كيم بوينج، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بهدف الترحيب به ومناقشة تعزيز التعاون في مجال حماية العمالة غير المنتظمة ومد التغطية التأمينية للعمالة المصرية بكوريا الجنوبية.

هذا وبدأ التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة "نوفارتس" لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والوفاء بنسبة 5% في فرص التشغيل والتوسع في حملات التدريب لتأهيلهم لسوق العمل.

وترأست وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتصرح بالانتهاء من الكشف على 150 ألف موظف في 29 وزارة وجهة حكومية بجميع المحافظات، مع التركيز على المرافق الحيوية والخدمية، وبلغت نسبة الحالات الإيجابية 0.5%.

الثلاثاء 12 سبتمبر:

استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "يوسوكى جين" رئيس مكتب المنظمة في مصر والوفد المرافق من وزارة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية، بهدف مراجعة نتائح تقرير الأداء الاقتصادي المصري وأثره على برامج التشغيل وبرامج الدعم.

كما شاركت جمعية رعاية أطفال السجينات في فعالية ختام برنامج "مشوار الأمل" المنفذ بالتعاون مع مؤسسة دروسوس، وتؤكد أن الوزارة تحرص على رعاية السجينات وأطفالهن، وتأهيلهن نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا حتى دمجهم بالمجتمع.

- التضامن الاجتماعي تخطط للاحتفال بيوم المسنين العربي والدولي، والتحضير لعدد من الفعاليات والمزايا لكبار السن أثناء شهر أكتوبر 2023.

هذا وتنفذ المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، تحت مظلة الوزارة، مشروعات متناهية الصغر بإجمالي 135 مليون جنيه، وتتوسع في دعمها للأسر الأولى بالرعاية لتشمل إجمالي 13،230 أسرة، إضافة إلى توزيع الشنط المدرسية، وسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين.

الأربعاء 13 سبتمبر:

شهدت القباج بتشريف رئيس الجمهورية، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية المقدمة إلى الأشقاء بدولة ليبيا بدعم مكثف من القوات المسلحة ومؤسسات الدولة المصرية.

كما وجهت الوزيرة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من المواطنين المصريين جراء إعصار ليبيا، و25 ألف جنيه لكل مصاب وتحمل المصروفات الدراسية لأبناء الضحايا ودعم غذائي شهري لحين استقرارهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأعلنت التضامن تزامنا مع اليوم العالمي لمحو الامية، عن محو أمية أكثر من مليون شابة وسيدة معظمهن من أسر تكافل وكرامة، كما تعلن ختام مشروع قرية متعلمه الذي تم إطلاقه في 2021 بهدف تكافؤ الفرص التعليمية.

كما شهدت التضامن الاجتماعي ختام مشروع "النهج التصالحي لعدالة الأطفال"، بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتنمية ومنظمة يونيسف، والذي يهدف إلى طرح تدابير بديلة لاحتجاز الأطفال في تماس مع القانون، وإعادة دمجهم في المجتمع.

الخميس 14 سبتمبر:

في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والمنظمة الأفريقية الأسيوية للتنمية الريفية، زيارة لوفد وزارة التضامن الاجتماعي لدولة ماليزيا في اطار التعرف على التجربة الماليزية في مجالات التنمية ودعم المرأة والقروض متناهية الصغر.

شهدت مديريات التضامن الاجتماعي نشاطًا مكثفًا لتوزيع صكوك اللحوم والمساعدات الغذائية على الفئات الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

في إطار التوسع في خدمات الطفولة المبكرة، وزارة التضامن الاجتماعي تستكمل تدريب 600 مشرفة حضانة بمحافظة البحيرة لرفع المهارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأطفال الحضانات.



الجمعة 15 سبتمبر:

- في إطار حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة، وبالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة، تدريب 250 قيادة شبابية بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، لإدارة 15 ألف متطوع مساهمين في الوصول وتسجيل ذوي الإعاقة في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات