نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق ملتقيات وتشكيل غرف عمليات| استعدادات حزبية للانتخابات الرئاسية المُقبلة.. والمعارضة لم تحسم موقفها بعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل الأحزاب السياسية المصرية، عقد اجتماعاتها وانعقاد الهيئات العليا لها، وذلك لإعلان موقفها من الترشح للانتخابات الرئاسية المُقبلة والمقرر إجراؤها مطلع العام المقبل 2024، إما من خلال الدفع بمرشح للحزب أو تأييدها لأحد المرشحين، فقد حسمت بعض الأحزاب موقفها بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية وإعلان دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح، والاستعداد لذلك من خلال وضع خطة لمسار عملها بمجرد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات الترشيح وطرح أسماء المرشحين، وأحزاب أخرى ما زالت لم تحسم موقفها بعد.

حزب المؤتمر

حزب المؤتمر

وفي هذا الصدد، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب أعلن تأييده ودعمه لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعوته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.



وأضاف "فرحات" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه تم تشكيل لجنة من قيادات برئاسة رئيس الحزب، الربان عمر المختار صميدة، وعضوية نواب الحزب، وأمانة التنظيم لمتابعة الإجراءات التي سيقوم بها الحزب عقب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسيه وإعلان الرئيس ترشيح نفسه.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحزب قام بطرح استمارة إلكترونية بعنوان "ماذا تريد من الرئيس"، وذلك في إطار نشر المزيد من الوعي ومعرفة آراء واتجاهات المواطنين، للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات للمزيد من التوعية بإنجازات الرئيس على مدار الـ 9 سنوات الماضية، والمشروعات القومية العملاقة التي تم تشييدها، وكذلك الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية.

وأوضح اللواء رضا فرحات، أنه تم تشكيل غرفة عمليات، برئاسة نائب رئيس الحزب للمتابعة، بالإضافة إلى انضمامنا لتحالف الأحزاب المصرية الذي دعا إليه حزب مستقبل وطن، مشيرًا إلى أن حزب المؤتمر من الأحزاب الرئيسية المشاركة في التحالف، وتمت المشاركة من قِبل الحزب في المؤتمرات الثلاثة التي تم تنظيمها في محافظات القاهرة وسوهاج والشرقية مؤخرًا.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: نضع كافة مقرات الحزب وإمكانياته المتاحة سواء المادية أو المعنوية جنبًا إلى جنب مع إمكانيات أحزاب التحالف، وننتظر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات الترشيح وطرح أسماء المرشحين، وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشيح نفسه، وكذا الجدول الانتخابي، وعلى ضوء ذلك سيتم التحرك الكامل سواء من خلال عقد المؤتمرات لدعم الرئيس والإجراءات الأخرى التي ستتم بمجرد إعلان الهيئة.

حزب مستقبل وطن



حزب مستقبل وطن



ويواصل حزب مستقبل وطن، تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد إعلان دعمه المطلق لترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية من خلال البيان الصادر عن الحزب، وذلك لاستكمال ومواصلة سلسلة الإنجازات التي تم تحقيقها على مدار السنوات الماضية لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري.

واستمرار لهذا الدعم فقد أطلق حزب مستقبل وطن، الملتقى الشبابي الأول من نوعه تحت شعار "ملتقي شباب مصر.. مشاركة من أجل الوطن" والذي نظمته أمانة الشباب المركزية، بمشاركة ممثلي شباب الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية، للتوعية بضرورة المشاركة السياسية الحقيقية وتفعيل دورهم المجتمعي.

حزب الدستور

حزب الدستور



فيما قال وليد العماري، المتحدث باسم حزب الدستور، إن الهيئة العليا للحزب سوف تعقد اجتماعًا لها، الأربعاء المقبل، لتوضيح قرار رئيسة الحزب من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإعلان موقفها من الترشح من خلال مؤتمر صحفي في نفس اليوم عقب اجتماع الهيئة العليا.

وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: في شهر أكتوبر المقبل سيتم انعقاد الجمعية العمومية للحزب لإعلان موقفه من الدفع بمرشح أو تأييد أحد المرشحين المحتملين، مؤكدًا أنه حتى الآن ليس هناك قرار نهائي بشأن موقف الحزب من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها مطلع العام الجاري 2024.

وفيما يتعلق باستعدادات الحزب للانتخابات الرئاسية، أوضح المتحدث باسم حزب الدستور، أن أكاديمية الحزب بدأت العمل بالفعل من خلال تدريب الشباب وتأهيلهم لكيفية التفاعل مع المواطنين في المُطلق وليس فقط للاستعداد للانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أن إستعدادت الحزب للانتخابات الرئاسية سيتم تحديدها بناءًا على قرار الحزب بالمشاركة في خوض الانتخابات من عدمها أو إعلان تأييدها لمرشح من خارج الحزب.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي



وفي سياق متصل، أكد الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن أحزاب المعارضة لم تستقر حتى الآن على اختيار أحد المرشحين من بينهم للدفع به لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو إعلان تأييدها لأحد المرشحين سواء من داخل الأحزاب أو من خارجها.



ولفت "الشامي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى أن المناقشات تتم باستمرار داخل أحزاب المعارضة من خلال عقد الاجتماعات الدورية واللقاءات للاستقرار حول مرشح من أحزاب المعارضة للدفع به لخوض الانتخابات، موضحًا أنه على أساس الاتفاق على المرشح داخل الأحزاب سيتم البدء في الاستعداد للانتخابات الرئاسية من خلال تدريب وتأهيل الشباب للمشاركة في الحملات الانتخابية، وكذلك تجهيز المقار بالمحافظات المختلفة لخدمة واستقبال الناخبين.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي



الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي



بينما أعلن فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه سيحسم موقفه من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، نهاية الأسبوع الجاري، وفقًا لقرار الهيئة العليا للحزب، وذلك أثناء لقائه بمقر حزب العدل، برئاسة النائب عبدالمنعم إمام، للنقاش حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومدى توافر الضمانات اللازمة للعملية الانتخابية، وفق ما طالبت به الحركة المدنية الديمقراطية، ليعلن هو الآخر موقفه عقب حسم زهران أمر ترشحه ووضوح أسماء باقى المرشحين من خلال استطلاع رأي هيئات الحزب في اسم المرشح الاقرب للحزب وبرنامجه لإعلان دعمه.