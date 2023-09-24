نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تُنظّم سلسلة ندوات حول دور المرأة المصرية في حرب أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، برئاسة دعاء النجار عضو مجلس النقابة، عن تنظيم سلسلة ندوات من خلال صالونها الأسبوعي، تناقش “دور المرأة المصرية خلال حرب أكتوبر المجيدة”.

وتبدأ أولى الندوات في الخامسة مساء الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري، بالمائدة المُستديرة بالدور الثالث بالنقابة، وذلك بعنوان “دور المرأة السيناوية في انتصارات أكتوبر المجيدة”.

ويتحدّث في الندوة اللواء دكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة سابقًا، وأستاذ علوم الاستراتيجية، وأحد الضباط المُشاركين في حرب الاستنزاف، وحرب 6 أكتوبر أيضًا، بالإضافة إلى الدكتورة سهام عزالدين جبريل ابنة العريش، وعضو المجلس القومي للمرأة، ووكيل وزارة الإعلام، ورئيس الإدارة العامة للإعلام شمال وجنوب سيناء بالهيئة العامة للاستعلامات.