الرياض - كتبت رنا صلاح - مباراة النهضة العماني ضد تضامن حضرموت تفرض نفسها كواحدة من أكثر مواجهات المجموعة الثانية تشويقًا في دوري أبطال الخليج للأندية 2025، إذ تتجه الأنظار مساء الغد نحو مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر لمتابعة هذه المباراة التي تحمل أهمية أكبر من مجرد حصد ثلاث نقاط، حيث يسعى كل فريق لتأكيد حضوره في سباق الصدارة، وسط منافسة قوية تجمع الريان القطري والشباب السعودي أيضًا.

حسم التأهل.. القنوات الناقلة وتشكيل مباراة النهضة العماني ضد تضامن حضرموت في صراع المجموعة الثانية

عشاق كرة القدم في الخليج ستكون لديهم خيارات متعددة لمتابعة مباراة النهضة العماني ضد تضامن حضرموت، حيث سيتولى نقل المباراة مباشرة باقة من القنوات أبرزها قناة الكأس الرياضية القطرية 2، والتي ستعرض استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة يضم نخبة من المحللين للتعليق على جميع التفاصيل، ولن تكتفي الجماهير بهذا الخيار فقط إذ ستكون هناك قنوات عمان الرياضية، والسعودية الرياضية، والعراقية الرياضية التي تتيح المتابعة لكل المشجعين على امتداد المنطقة العربية. لمن يتابع عبر الأقمار الصناعية، هناك جدول ترددات يساعدك في ضبط القنوات بكل سهولة، ويبدو أنه لا مجال للقلق من انقطاع التغطية أو صعوبة مشاهدة المواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة النهضة العماني ضد تضامن حضرموت

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل التصحيح الكأس الرياضية 2 نايل سات 11919 أفقي (H) 27500 3/4 عمان الرياضية عرب سات 12456 عمودي (V) 27500 3/4 السعودية الرياضية نايل سات 12284 عمودي (V) 27500 5/6 العراقية الرياضية نايل سات 12562 أفقي (H) 27500 5/6

تشكيلة النهضة العماني المتوقعة في مباراة النهضة العماني ضد تضامن حضرموت

مباراة النهضة العماني ضد تضامن حضرموت تكتسب أهمية مضاعفة بالنسبة لفريق النهضة الباحث عن فوزه الأول في المسابقة، حيث يمتلك حالياً نقطتين من تعادلين مع الشباب السعودي والريان القطري ويحتل المركز الثالث، ويعرف المدرب ناصيف البياوي أن أي إخفاق قد يصعب مهمة فريقه لذا قرر الاعتماد على تشكيلة هجومية متوازنة تجمع بين الخبرة وروح الشباب.

فايز الرشيدي (حارس مرمى)

ثاني الرشيدي، أمجد الحارثي، غانم الحبشي، عبدالعزيز الشموسي (دفاع)

حارب السعدي، سعيد العلوي، عاهد المشايخي (وسط)

حمد الحبسي، بيري أولومو، كيباما أوديفي (هجوم)

يراهن المدرب على الصلابة الدفاعية وسرعة الارتداد لتشكيل الخطورة على مرمى تضامن حضرموت، فيما ينتظر الجمهور دعم أصحاب الأرض لتحقيق نتيجة تكون منعرجًا حقيقيًا في المنافسة على بطاقات التأهل.

معطيات مباراة النهضة العماني ضد تضامن حضرموت وملامح الأداء

يدخل فريق تضامن حضرموت مفعمًا بالثقة ولديه ثلاث نقاط بعد الفوز على الشباب السعودي، ويطمح في تعزيز مكانه بالمقدمة عبر انتصار جديد في مباراة النهضة العماني ضد تضامن حضرموت التي قد تمنحه الصدارة مؤقتًا إذا تعثر الريان، ولدى المدرب بندر باصريح تشكيلة تجمع بين الحماس والانضباط التكتيكي والتي ظهرت بقوة خلال المباريات السابقة، وتبرز الآمال على إمكانيات بعض العناصر الهجومية في حسم اللقاء لصالح الفريق اليمني. التشكيلة المتوقعة لفريق تضامن حضرموت تشمل:

علي الجمل (حارس مرمى)

زكريا الإسماعيلي، أيوب التليلي، عمر منصور، ممدوح بن عجاج، إيلونزي لويك (دفاع)

مساسي اوبينزا، عادل عباس، رضوان الحبيشي (وسط)

نادر سهل، أمارا باغايوكو (هجوم)

وتبقى أعين الجميع مترقبة لما ستؤول إليه مواجهة اليوم، لأن أي نتيجة ستعيد ترتيب أوراق المجموعة وتمنح طرفي مباراة النهضة العماني ضد تضامن حضرموت فرصة جديدة لتعزيز آمالهم في بلوغ الدور القادم، احتدام المنافسة يوحي بأن الإثارة باقية حتى الرمق الأخير من الجولة.