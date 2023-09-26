وزيرة البيئة تتفقد الإلتزام باشتراطات ممارسة الأنشطة البحرية بشواطئ شرم الشيخ للحفاظ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 12:34 مساءً - وزيرة البيئة تتعرف على تجربة السائحين في ممارسة الأنشطة البحرية بالبحر الأحمر بعد تنفيذ الإجراءات الأخيرة

د. ياسمين فؤاد توجه بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات بواحدة من مراين شرم الشيخ لما لها من تأثير على البيئة البحرية

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفقد الأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ، للوقوف على أوضاع توافق ممارسة هذه الأنشطة مع جهود صون الموارد الطبيعية، حيث بدأت الوزيرة جولتها من مارينا الوطنية، تفقدت خلالها المراكب السياحية والوقوف علي الإلتزام بالاشتراطات البيئية في عمليات الصرف والتعامل مع المخلفات الصلبة، وقد تعرفت على طرق توعية السياح بالارشادات الواجب اتباعها للتعامل الآمن مع الموارد الطبيعية.

وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال جولتها إلى مجموعة من السائحين، حول تجربتهم في التعامل مع البيئة البحرية والشعاب المرجانية في شواطيء شرم الشيخ، حيث أشادوا بتحسن الأوضاع بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة نتيجة الاجراءات المنظمة لعملية ممارسة الأنشطة البحرية، والتي اتاحت لهم التمتع بالشعاب المرجانية بالبحر الأحمر التي تعد في نظرهم من أحلى الشعاب في العالم ، حيث كانت هناك توصية من أحد السائحين بضرورة الحفاظ على تلك الشعاب لانها تعتبر أرث للأجيال القادمة.

كما استقلت وزيرة البيئة أحد المراكب الخاصة بقطاع حماية الطبيعة وتوجهت إلى محمية رأس محمد، للتفيش على المراكب والوقوف على دقة تنفيذ الإجراءات المنظمة لممارسة الأنشطة البحرية بشواطئ البحر الأحمر، من عدد السياح والإجراءات المتخذة عليها والتعرف على الأنشطة التى تتم فعليا من الغوص او السنوركلينج أو السباحة طبقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء لتنفيذها في شواطيء المحافظة والمحميات البحرية.

وقد أنهت وزيرة البيئة جولتها بتفقد مارينا لاند مارك لمتابعة الاجراءات البيئية من حيث عمليات الصرف وادارة المخلفات والأنشطة البحرية الخاصه بالمراكب السياحية اليومية والسفارى ، كما وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات بمنطقة المارينا بسبب طرق التخلص من المخلفات ووجود الصدأ على جدارها لما لها من تأثير على البيئة البحرية.