نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الثلاثاء 26-9-2023 بالبنوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الثلاثاء 26-9-2023 بالبنوك: يبحث عدد كبير من المواطنين اليوم عبر محركات البحث عن سعر الدولار اليوم، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الثلاثاء 26-9-2023 بالبنوك، في إطار الخدمات المقدمة لنشر أحدث المستجدات وأخر الأخبار على مدار الساعة.

سعر الدولار اليوم.. مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الثلاثاء 26-9-2023 بالبنوك

سجل سعر شراء الدولار 30.90، سعر البيع 30.95 جنيها.

سعر الدولار اليوم.. البنك اﻷهلي الكويتي

سعر الشراء 30.88، سعر البيع 30.95 جنيها.

سعر الدولار اليوم.. بنك الإسكندرية

سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

سعر الدولار اليوم.. بنك قناة السويس

سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

سعر الدولار اليوم.. البنك التجاري الدولي

سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

سعر الدولار اليوم.. المصرف المتحد

سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

سعر الدولار اليوم.. بنك الإستثمار العربي

سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

سعر الدولار اليوم.. بنك المشرق

سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

سعر الدولار اليوم.. البنك العقاري المصري

سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

سعر الدولار اليوم.. بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

سعر الدولار اليوم.. بنك البركة مصر

سجل سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

سعر الدولار اليوم.. بنك بلوم مصر

سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

سعر الدولار اليوم.. بنك مصر إيران للتنمية

سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

سعر الشراء 30.83، سعر البيع 30.96 جنيها.

سعر الدولار اليوم.. البنك اﻷهلي المصري

سعر الشراء 30.75، سعر البيع 30.85 جنيها.

سعر الدولار اليوم.. بنك مصر

سعر الشراء 30.75، سعر البيع 30.85 جنيها.