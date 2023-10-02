نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات الرئاسية المقبلة.. حملة مواطن تبدأ فاعليات دعم السيسي بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، تكليف ياسر مرسي، منسقا عاما لمحافظة الجيزة، للعمل الفترة المقبلة على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال فاعليات تستمر من اليوم وحتى إنتهاء العملية الانتخابية، تحت شعار "كن مع الوطن".

وقال ياسر مرسي منسق الحملة بمحافظة الجيزة، إن قيادات وأعضاء الحملة لديهم خطة متنوعة سيتم تنفيذها في كافة ارجاء المحافظة، أهمها رفع حالة الوعي السياسي لدى المواطن الجيزاوي وتعريفه بضرورة المشاركة واختيار من يمثله في الفترة المقبلة.

وأضاف مرسي، في تصريحات خاصة، أن هدفنا هو مصر وسنبذل كل جهد للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة التي نرغب جميعا أن نراها لتصبح وتظل دائما مصر أم الدنيا ورمزا للعلم والسلام.



كان عدد من العائلات والشخصيات العامة ورجال الأعمال والعمد بمركز وقرى محافظة الجيزة، قاموا بتدشين حملة مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن، من أجل تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعوته للترشح لفترة رئاسية جديدة.

يذكر أن محمد فاروق منسق عام حملة مواطن لدعم مصر، أعلن تدشين حملة على نطاق واسع في الداخل والخارج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى الداعية والداعمة لترشحه لفترة رئاسية جديدة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع.