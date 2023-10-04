نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريد زهران: "أنا البديل المدني" ومرشح عن كل فئات المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال فريد زهران، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس الحزب المصري الديمقراطي، إنه ليس مرشح فردي ولا عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أو حزب العدل الذي يسانده ويعد شريكًا له، بل مرشحًا عن كل فئات وأصوات المجتمع.

وأضاف: "زهران"، خلال كلمته في المؤتمر الذي عقده اليوم الثلاثاء، أنه مرشح يطمح أن يكون بديلًا مدنيًا ديمقراطيا، متابعا: “أنا ضد النظام الذي يحكم من ٧٠ سنة، مصر في حاجة إلى التحرر أنا مرشح ضد نظام احتكر السلطة من ٧٠ سنة".

وأشار، إلى أن النظام الحالي يستند للاحتكار على المجال العام والثروة والسلطة، مؤكدًا أن أول فك هذا الاحتكار هو انتخابات رئاسة نزيهة.

وتابع: “الناس قرفانة من المشهد وهينقلب على من صنعه، نحتاج إلى تحرر وانتخابات تعكس رأي الناس، نحن من أقل الدول اللي بتعمل انتخابات نزيهة وحقيقية”.

وأردف: “السلطة تنافس القطاع الخاص وهذا ليس أسلوب لإدارة اقتصاد ينمو”، مشيرا إلى أن الدولة لها دور في الاقتصاد ولكن لم يتلخص في بيع الحديد والصلب وبيع قناة السويس، يوجد تناقض واضح في التصرفات أدى إلى هروب الاستثمار الأجنبي والمصري.