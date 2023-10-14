رئيس الوزراء : الدولة مهتمة بإقامة أسواق حضارية حديثة بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 أكتوبر 2023 04:27 مساءً - خلال جولته اليوم بمحافظة بورسعيد، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع الأسواق بالمدينة، الذي يمثل القلب التجاري لها، حيث أشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة اتخذت خطوات ثابتة في مجال تطوير الأسواق، موضحاً أنه تم إنشاء أسواق على أحدث الطرز وأصبحت تشهد إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة وزوارها كسوق الأسماك الجديد، وسوق الخضراوات والفاكهة، وسوق العصر، والتي تعد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقدم أسعارا مخفضة للمواطنين، وتهدف لتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بخطة إقامة أسواق حضارية حديثة بالمحافظات ولا سيما بورسعيد لكونها ذات طبيعة تجارية، مشيراً إلى أن تلك الأسواق تتماشى مع التطورات التنموية والخدمية وتضع حداً للإشغالات، وتحقق المظهر الحضاري للمدن.

وأضاف محافظ بورسعيد أن الأسواق الحديثة تخدم كافة أحياء المحافظة، الشرق، العرب، المناخ، الضواحي، الزهور، ومدينة بورفؤاد، بإجمالي 23 سوقاً موزعة على جميع الأحياء، منها سوق السمك الجديد، وسوق بورسعيد الجديد "البازار"، والذي تم إنشاؤه علي مساحة إجمالية 38219م2.

وأجرى رئيس الوزراء حواراً مع البائعين للاطمئان على توافر السلع وأسعارها، كما توقف لاستطلاع اراء عدد من المواطنين حول الاسعار وجودة المنتجات، لاسيما من المواد الغذائية ذات الاهمية للأسر، مؤكداً حرص الحكومة على ضبط الأسعار ومتابعة ذلك دائماً.

كما زار رئيس الوزراء سوق بورسعيد الجديد "البازار"، ايذاناً بافتتاح مهرجان محافظة بورسعيد لتخفيض الأسعار، حيث أوضح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هذا المهرجان يأتي في إطار سعي محافظة بورسعيد لضبط الأسعار. وأشار المحافظ إلى أن محافظة بورسعيد قامت بتنظيم مبادرة لعرض سلعتي الأرز، وزيت الطعام، وكذا اللحوم، بأسعار مخفضة في منافذ البيع المختلفة بكل من البازار الجديد بمدينة بورسعيد، ومجمع الأسواق، بمدينة بورفؤاد، ليكون سعر عبوة الأرز 10 ك 200 جنيه، وسعر زجاجة الزيت 1 ك 45 جنيها، وسعر الأرز 1 ك 21 جنيها، وسعر كيلو اللحوم البلدي 220 جنيها.

وأضاف المحافظ أن الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد يقوم بدعم المبادرة وشراء السلع من الزيت، والأرز، وتم تشكيل لجان رئيسية وأخرى فرعية، تهدف إلى تنظيم أسلوب عمل فرق تحصيل مستحقات الدولة لدى المواطنين، وبيان الإجراءات الواجب اتباعها أثناء تنفيذ أعمال المتابعة الميدانية والمالية للمبادرة. كما استعرض المحافظ دور لجان الإستلام، في استلام الحصص المقررة يوميا من سلعتي الزيت والأرز وتسليمها لمنافذ البيع، وكذا دور لجان البيع، التي تختص بالبيع المباشر للمواطنين وتقسيم العمل على فترتين، الأولى من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية ظهرا، والثانية من الساعة السابعة مساء وحتي التاسعة مساء.

واضاف ان لجان متابعة التوريد، تقوم بتوريد المبالغ المحصلة يومياً إلي الجهاز التنفيذي وحصر الكميات المتبقية من سلعتي الأرز والزيت بمنافذ البيع، وسيتم بدء مهرجان تخفيض الأسعار خلال شهر أكتوبر ويستمر حتى نهاية شهر نوفمبر، وسيتم استئناف الأعمال بشهري يناير وفبراير مرة أخرى. وفيما يتعلق باللحوم، أوضح المحافظ أن مشروع تسمين الماشية يقوم بدعم المهرجان بكميات من اللحوم البلدي ليصل الكيلو إلى 220 جنيها. وخلال جولته بمجمع الأسواق، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، الى شرح من اللواء عادل الغضبان، محافظة بورسعيد، حول عدد من المشروعات المنفذة بالمنطقة، حيث أوضح المحافظ أنه تم افتتاح جراج متعدد الطوابق، مكون من دور أرضي، واثنين علوي، وروف، ويستوعب 400 سيارة، ويوجد به مغسلتان للسيارات، ومزود بمنظومة إطفاء، ومنظومة مراقبة بالكاميرات، وتحتوي على 4 مصاعد أفراد، وتم تشطيبه على اعلى مستوى.

وأضاف محافظ بورسعيد أنه يتم حالياً إنشاء مول الملابس المستعملة بأرض القتال الداخلي بامتداد شارع الأزهر بمدينة بورسعيد، موضحاً أن المشروع يشمل تنفيذ 12 مبنى، بينها 3 مبانى طابق أرضي وثلاثة أدوار، ومبنى مكون من طابق أرضي ودورين، و 9 مبان تضم طابقا أرضيا ودورا أول، حيث من المقرر أن يضم الدور الأرضي بكل مبنى 169 محلاً، والدور الأول 152 محلاً، والدور الثاني 43 محلاً، والدور الثالث 27 محلاً، وذلك بإجمالي 391 محلاً تجارياً متنوعاً، وتصل نسبة تنفيذ المشروع الى 83%.