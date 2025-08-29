أحمد جودة - القاهرة - موقف مصري ثابت لا يتغير

وكيل المخابرات العامة الأسبق: مصر ليست وسيطًا في القضية الفلسطينية بل شريكًا كاملًا

موقف مصري ثابت لا يتغير

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية يتميز بالثبات والوضوح، ولم يسبق أن غيّرت مصر من ثوابتها، موضحًا أن الموقف المصري يرتكز على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

الاستفادة من الخبرة المصرية في السلام

وخلال استضافته في أولى حلقات برنامج "الجلسة سرية" عبر شاشة القاهرة الإخبارية، شدد الدويري على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما دعا الفلسطينيين والإسرائيليين للاستفادة من التجربة المصرية في معاهدة السلام الموقعة عام 1979، وكذلك من تجربة مفاوضات طابا، لافتًا إلى أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية دون مفاوضات جادة.

مصر شريك لا وسيط

وأضاف وكيل المخابرات الأسبق: "أي دولة أخرى يمكن أن تكون وسيطًا، أما مصر فهي شريك كامل في القضية الفلسطينية، نحن شركاء ولسنا وسطاء"، في إشارة إلى عمق الانخراط المصري في ملف المصالحة الفلسطينية ومسار التسوية الشاملة.