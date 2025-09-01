الوطنية للانتخابات: لا طعون فى إعادة انتخابات الشيوخ.. وإعلان النتيجة الخميس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لم تتلق أي طعون بشأن عمليتي الاقتراع والفرز في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في دوائر محافظات الغربية، وبنى سويف، والإسماعيلية، والأقصر، والوادي الجديد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعاً صباح الخميس الموافق الرابع من سبتمبر يعقبه مؤتمراً صحفياً في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الهيئة لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات جولة الإعادة في حضور ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.