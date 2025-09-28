وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائى مع غينيا فى شتى المجالات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 سبتمبر 2025 09:32 صباحاً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائى فى شتى المجالات وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطط التنمية فى غينيا، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المصرية في السوق الغينية، وتكثيف التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع نظيره الغيني موريساندا كوياتيه، على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتناول الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن حرص مصر على الارتقاء بعلاقاتها التاريخية مع غينيا.. مشيدا بعُمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كما عبر عن تطلع مصر إلى مواصلة التنسيق والتعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يحقق المصالح المشتركة.

وأكد وزير الخارجية استعداد مصر لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إيماناً بدور مصر في دعم جهود التنمية بالقارة.

وفي سياق متصل.. وجّه عبد العاطي الدعوة إلى نظيره الغيني للمشاركة في الدورة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقرر عقدها في أكتوبر المقبل بمدينة أسوان.