الدورى الفرنسى يغازل مصطفى محمد في الجولة الثالثة من البطولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 سبتمبر 2025 09:32 مساءً - غازل الحساب الرسمي للدوري الفرنسي عبر منصة "إكس" الدولى المصرى مصطفى محمد بسبب المهارة التي أظهرها في تسجيل هدف ناديه الوحيد ضد أوكسير في الجولة الثالثة من البطولة.

وقال الدوري الفرنسي: " لمسة تدل على الفن والهندسة من الأناكوندا.. مصطفى يفتتح سجل تهديفه هذا الموسم في الدوري الفرنسي بهذا الهدف الرائع".

وسجل مصطفى محمد هدف فريقه الوحيد في الدوري الفرنسي الموسم الحالي في مرمى أوكسير ليقود ناديه لتحقيق أول انتصار في البطولة.

بهذه النتيجة تواجد فريق نانت في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وخسارتين وتسجيل هدفًا وتلقي 2.

بينما تواجد فريق أوكسير في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 3 نقاط جمعها من انتصار وخسارتين وتسجيل هدفين وتلقي 4.