نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين بعد بيان وزارة المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب بداية الشهر الجديد، يبحث آلاف الموظفين في الجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، خاصة بعد إعلان وزارة المالية رسميًا عن مواعيد صرف الرواتب والمتأخرات للأشهر المتبقية من العام الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم الخميس 23 أكتوبر، على أن تستمر عملية الصرف لبضعة أيام عبر ماكينات الصراف الآلي «ATM»، وفروع البنوك، ومكاتب البريد المصري.

صرف المتأخرات لشهر أكتوبر 2025

أوضحت الوزارة أن صرف المتأخرات والمستحقات المالية سيكون في أيام:

الثلاثاء 7 أكتوبر

الأربعاء 8 أكتوبر

الأحد 12 أكتوبر

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025

نوفمبر 2025: يبدأ الصرف من يوم الاثنين 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

ديسمبر 2025: يبدأ الصرف من يوم الأربعاء 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

أماكن صرف مرتبات أكتوبر 2025

يمكن للموظفين صرف مرتباتهم من خلال:

فروع البنوك على مستوى الجمهورية.

مكاتب البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي المتاحة على مدار 24 ساعة.

الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات

أشارت وزارة المالية إلى أن الزيادة التي تم تطبيقها بدءًا من يوليو الماضي لا تزال سارية، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

كما تم إقرار حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين، ضمن مخصصات بلغت 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين سيبدأ في 23 أكتوبر، مع صرف المتأخرات في الأيام المحددة، لتكون المرتبات متاحة بسهولة من خلال البنوك، البريد، أو ماكينات الصراف الآلي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة المالية لتخفيف الضغط وضمان سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم في الوقت المناسب.