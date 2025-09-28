نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق مبادرة “علم يرفرف” بمدارس الجمهورية احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق مبادرة جديدة تحت شعار “علم يرفرف" في مختلف مدارس الجمهورية، احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بهدف غرس روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وتشجيعهم على الابتكار.

ووفقًا للخطاب الصادر عن الإدارة المركزية للتعليم العام، أوضحت الوزارة أن المبادرة تقوم على استخدام الخامات المتاحة مثل الخيوط والصوف والخِرز لتصميم أعلام مصر بأفكار متنوعة، بمشاركة جميع المراحل التعليمية من ابتدائي وإعدادي وثانوي.

أهداف المبادرة

- تنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب.

-مشاركة الطلاب بإبداعاتهم الفنية في احتفالات نصر أكتوبر.

خطوات التنفيذ

- يوجَّه الموجّه العام لمادة الاقتصاد المنزلي بالإشراف على تنفيذ المبادرة.

-يقوم الموجهون الأوائل بإرسال التعليمات إلى المدارس التابعة لهم.

- يشرف معلمو الاقتصاد المنزلي على تنفيذ الطلاب للأعمال الفنية داخل المدارس.

- إعداد فيديو قصير يبرز مشاركة الطلاب بالمبادرة على مستوى المحافظة وإرساله إلى مكتب المستشار خلال شهر أكتوبر.

وأكدت الوزارة أن المشاركة في المبادرة متاحة لجميع الطلاب، داعية إلى الالتزام بالمدة المحددة وإبراز مواهب الطلاب في إطار احتفالات أكتوبر.

