منتخب مصر يتقدم على إثيوبيا بهدفىّ محمد صلاح ومرموش فى الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 سبتمبر 2025 11:32 مساءً - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر واثيوبيا المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بتقدم منتخب مصر بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش فى الدقيقتين 40 و45 من عمر اللقاء من ركلتىّ جزاء.

شهدت المباراة بداية سريعة وحماسية من جانب منتخب مصر، وأهدر عمر مرموش هدفا محققا فى الدقيقة 5 من انفراد تام بحارس مرمى اثيوبيا، وهدد تريزيجيه مرمى اثيوبيا مجددا فى الدقيقة 8 مستغلا عرضية متقنة لكن الحارس يتصدى للكرة.