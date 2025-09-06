نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد المقطع المسئ ليوم "مولد الرسول"..المتحدث الرسمي: تحرك القطاع الديني بالوزارة للنظر في الواقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية الدكتور أسامة رسلان توضيح حول تداول عدد كبير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها مقطعًا مصورًا لشاب في إحدى قرى محافظة الدقهلية، يسيء فيه الأدب مع اليوم الأجلّ الأغرّ لمولد الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم).

وقال: على الفور تحرك القطاع الديني بالوزارة للنظر في الواقعة، وتحليل محتوى المقطع، وفتح تحقيق موسع في كل الجوانب الفكرية والإدارية ذات الصلة.ومن المقرر الإعلان عن مستجدات الأمر في حينه.



وإذ نرى في ذلك المسلك تطاولًا لا يغتفر على الجناب الشريف، وجهلًا بمقام المولود أفضى إلى إساءة إلى عظمة المولد وواجب الاحتفال برحمة الله للعالمين؛ فإننا نحمد إلى الله تعالى تلك الهبّة التي عمّت الأجواء إنكارًا لهذا التطاول، وهي دليل محبة عظيمة ومقام محمود واجب لسيد المرسلين في نفوس أهل مصر.

كل عام وكل العالمين بخير بمناسبة المولد النبوي الأشرف.