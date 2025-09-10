على غرار كرة القدم ..المتحدة للرياضة تعلن عن إطلاق صفحات لمنتخب مصر لكرة اليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 09:32 مساءً -

في إطار اهتمام الشركة المتحدة للرياضة بدعم و تطوير الرياضة في الألعاب الأخرى ، وعلي رأسها لعبة كرة اليد التي تحقق نجاحات كبيرة على مستوى المنتخبات والأندية، وانتشار اللعبة بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية ، اطلقت الشركة المتحدة صفحات تحمل اسم Egypt Handball National Team علي جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي ، أسوة بكرة القدم والتي حققت نجاحات وأرقام ومشاهدات عالية في وقت قصير نال استحسان الجميع .

ويعمل طاقم السوشيال ميديا بالشركة المتحدة خلال الساعات المقبلة على طرح افكار لتقديم منتج يليق باسم منتخب مصر وصفحات مختصة بكرة اليد تحمل اسم المنتخب أسوة بالمنتخبات الكبيرة في اللعبة

https://www.facebook.com/share/1KhKT1Sfgv/?mibextid=wwXIfr

https://www.tiktok.com/@egyhandballnt?_t=ZS-8zcH9hqDXgV&_r

https://www.instagram.com/egyhandballnt?igsh=MXY3aDYybWhkbjh3