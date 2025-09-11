نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيسة حكومة تونس: علاقاتنا مع مصر تاريخية ونقدر دورها في دعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، أن العلاقات بين مصر وتونس علاقات تاريخية ومتجذرة، مشيرة إلى حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

إشادة بالإصلاحات الاقتصادية في مصر

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثنت الزعفراني على جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الإصلاح الاقتصادي ودفع معدلات النمو، مؤكدة تطلع تونس إلى تنفيذ شراكات استراتيجية مع مصر بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

الموقف من القضية الفلسطينية

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شددت رئيسة الحكومة التونسية على رفض بلادها القاطع لسياسات تهجير الفلسطينيين، مؤكدة تمسك تونس بحق الشعب الفلسطيني في استعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما ثمّنت الدور المصري البارز في دعم القضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن القاهرة تمثل ركيزة أساسية في جهود إرساء السلام العادل والشامل.