الأمن بالقاهرة يضبط متهمين بسرقة الهواتف وتشكيل عصابي متخصص في سرقة الكابلات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 سبتمبر 2025 02:29 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي وقائع السرقات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق نتائج إيجابية هامة.

فقد ضبطت القوات عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادي، لقيامهما بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، حيث اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلين سيئي النية، أحدهما له معلومات جنائية، وتم ضبطهما.

كما نجحت القوات في ضبط تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل بدائرة قسم شرطة الزيتون، لقيامهم بسرقة الكابلات النحاسية والكهربائية، وضُبط بحوزتهم 3 أطنان من الكابلات النحاسية، وسلاح فرد خرطوش، والأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.