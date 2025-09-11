نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: البنك الدولي شريك استراتيجي لمصر في تمويل التنمية وتحقيق النمو المستدام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب بالبنك الدولي.

دعم محفظة مشروعات بقيمة 6 مليارات دولار

أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن البنك يمول مشروعات في مصر بمحفظة تبلغ نحو 6 مليارات دولار، بما يجسد دوره كشريك استراتيجي في دعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي.

الإصلاح الاقتصادي وحوكمة الدين

أوضح مدبولي أن مصر تمضي في مسار نزولي للدين العام، مشددًا على أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي لدعم هذا التوجه، وتعزيز تمويل المشروعات ذات الأولوية بما يخدم خطط التنمية الشاملة.

رؤية وزارة التخطيط

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الوزارة في التنسيق المستمر مع البنك الدولي، مؤكدة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي يفتح المجال لتوسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي.

إشادة بالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أعرب عبد العزيز الملا عن شكره لرئيس الوزراء على الاستقبال، مهنئًا بإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، مؤكدًا أنها تعكس رؤية مصر الاقتصادية وتسهم في تعزيز الثقة الدولية في خطواتها الإصلاحية.

دعم الطاقة الجديدة والشراكات مع القطاع الخاص

أوضح الملا أن البنك الدولي يركز على تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من الأنشطة التنموية الأخرى، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم مشروعات تنموية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.