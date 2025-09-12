الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة الـ 12 من شهر سبتمبر الجاري، حالة من الاستقرار بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لجميع البنوك العاملة في السوق المصرفي، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته العملة الأمريكية قبل غلق باب التعامل أمس الخميس، وبعد أيام من انخفاض قياسي لأول مرة في العام الجاري لأقل من 48 جنيهًا يوم الثلاثاء الماضي.

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 12-9-2025 في البنوك

سعر الدولار اليوم

واستقرت أسعار الدولار، اليوم الجمعة مع العطلة الأسبوعية للبنوك، وحسب الأسعار المعلنة على الصفحات الرسمية للبنوك، جاءت الأسعار على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.21 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.21 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع.

وقد سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء بقيمة 48.21 بينما سجل أقل سعر بيع 48.16 في ميد بنك.

موعد بحث سعر الفائدة الجديد

على جانب آخر، من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة إلى البنك المركزي المصري، اجتماعًا لها خلال عام 2025، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وفقًا لعدد من المعايير أهمها مستوى التضخم.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في آخر اجتماع لها يوم الخميس 28 أغسطس 2025، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2%.