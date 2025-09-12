كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة "توك توك" حال توقفها بأحد الشوارع بالجيزة.. وضبط مرتكبى الواقعة

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطل، سائق "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأضافا بقيامهما بالتصرف فى مركبة "التوك توك" بالبيع لدى عميلهما سيئ النية (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) "تم ضبطه"، وبحوزته (مركبة التوك توك المستولى عليها – فرد خرطوش) .

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع