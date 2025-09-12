كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة "توك توك" حال توقفها بأحد الشوارع بالجيزة.. وضبط مرتكبى الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 سبتمبر 2025 01:32 مساءً -
فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة "توك توك" حال توقفها بأحد الشوارع بالجيزة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ الجارى تبلغ لقسم شرطة إمبابة من (سائق – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة به حال تواجدها أسفل العقار محل سكنه.
أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطل، سائق "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأضافا بقيامهما بالتصرف فى مركبة "التوك توك" بالبيع لدى عميلهما سيئ النية (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) "تم ضبطه"، وبحوزته (مركبة التوك توك المستولى عليها – فرد خرطوش) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.