اتجاه لإقامة مباراة المنتخب وجيبوتي فى تصفيات كأس العالم خارج مصر تجنبا للطعون

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 سبتمبر 2025 03:32 مساءً - يتجه اتحاد الكرة لإقامة مباراة منتخب مصر وجيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والمقرر لها أكتوبر المقبل، خارج مصر والأقرب أن تستضيفها المغرب.

ورغم توصل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة لاتفاق سابق مع مسئولى جيبوتي لإقامة المباراة في القاهرة، الا أن مسئولي اتحاد الكرة يفضلون الابتعاد عن أي مناوشات تجنبا لتقديم منتخب بوركينا فاسو طعنا للفيفا على إقامة المباراة بالقاهرة بداعي عدم النزاهة نظرا لأن منتخب مصر لم يحسم تأهله لكأس العالم.

منتخب مصر يتصدر المجموعة

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 20 نقطة من 8 مواجهات، فيما يأتى بوركينا فاسو فى الوصافة برصيد 15 نقطة.

منتخب مصر يضرب جيبوتي بسداسية

تعود آخر مواجهة بين منتخبي مصر وجيبوتي، حينما حقق منتخب مصر فوزا عريضا على جيبوتي بنتيجة 6-0، في بداية مشواره بالتصفيات الحالية، واستطاع المنتخب المصري التقدم بهدف أول عن طريق نجمه محمد صلاح بعد تمريرة عرضية أرضية أرسلها مصطفى محمد، ليقابلها قائد الفراعنة بتسديدة مباشرة نحو الشباك في الدقيقة 18.

وبعد 4 دقائق فقط، عاد صلاح لتعزيز تقدم أصحاب الأرض بهدف ثانٍ من ركلة جزاء، قبل أن يعود لتسجيل ثنائية أخرى في الشوط الثاني، ليتمكن بعدها مصطفى محمود ومحمود تريزيجيه من إكمال السداسية.