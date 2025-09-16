نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفد لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والرياضة بمجلس الشيوخ الفرنسى. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، بقاعة أحمد لطفي السيد، وفدا من لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والرياضة بمجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيد لوران لافون رئيس اللجنة، وذلك لبحث سبل تعزيز وتفعيل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وعدد من الجامعات الفرنسية في المجالات الأكاديمية والبحثية وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس جامعة القاهرة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وفرنسا في المجالات العلمية والبحثية، وأشار إلى أن الجامعة عززت خلال الشهور الماضية من تعاونها مع الجامعات الفرنسية، حين رتبت 6 مذكرات تفاهم مع جامعات فرنسية مرموقة، تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجامعة القاهرة في شهر أبريل الماضي، وشملت هذه الاتفاقيات مجالات الهندسة والطاقة، والمدن الذكية والاستدامة، والآثار، والحضارة الشرقية، كما أسست لبرامج دراسية بشهادات مزدوجة ومشروعات بحثية مشتركة مع جامعات باريس سوربون، وسوربون الجديدة، وأكس مارسيليا، والمعهد الوطني للعلوم التطبيقية في ليون، والمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية.

وأوضح عبد الصادق أن الشراكات الفرنسية مع جامعة القاهرة تتميز بالجدية والفاعلية، لافتًا إلى حرص الجامعة على تنوعها الثقافي والأكاديمي.

ومن جانبه، أكد السيد لوران لافون، عمق علاقات التعاون بين الجانبين المصري والفرنسي والتي شهدت نجاحًا كبيرًا خاصة في برنامج الحقوق وبرنامج الاقتصاد والعلوم السياسية، متطلعًا إلى تعزيز التعاون المستقبلي بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية في مختلف المجالات، ولافتًا إلي أن مجلس الشيوخ الفرنسي يولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج الدراسات العليا.

كما أكد أعضاء وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات بين مصر وفرنسا، وتطوير التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين، مما يساهم في دعم جهود الجامعات المصرية والفرنسية في مجالات البحث العلمي والمشاريع الأكاديمية المشتركة.

ضم الوفد الفرنسي كلا من السيدة كاترين موران -ديسيلي نائب رئيس اللجنة، والسيدة لور داركوس، والسيدة بياتريس جوسلان، والسيد جاك جروسبيران،، والسيد بيير - انطوان ليفي، والسيدة ماري-بيير مونييه،والسيد ماتيو تيوران، رئيس قسم الشئون الثقافية.

وحضر اللقا، من جامعة القاهرة د.حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، ود.حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، ود. استيفان بريناه المدير الفرنسي لحقوق السوربون بالقاهرة، ود.فاطمة عاشور أستاذ الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة ومدير مركز الحد من المخاطر سابقًا، ود.علياء سرايا منسق البرنامج الفرنسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ود.طارق الغضبان ود.رضوي مجدي منسقي البرنامج الفرنسي بكلية الحقوق، ود.هايدي بيومي مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، ود.محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية والتقاط الصور المشتركة.