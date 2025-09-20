الرئيس السيسي يؤكد لنظيره السنغافوري على موقف مصر الثابت ضد تهجير الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 03:36 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسى، أنه تطرق مباحثاته مع رئيس سنغافورة إلى الصعيد السياسى، حيث تناول الجهود المصرية لوقف الحرب فى غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مضيفًا:"جددت التأكيد على موقف مصر الثابت ضد تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه".