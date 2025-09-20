الرئيس السيسى ونظيره السنغافورى يشهدان مراسم التوقيع على 7 مذكرات تفاهم بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 03:36 مساءً - شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، وثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، مراسم التوقيع على 7 مذكرات تفاهم فى عدد من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

وشهد الرئيسان التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجال النقل البحرى، ووقعها عن كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ومن الجانب السنغافورى المدير التنفيذى لمشروعات التعاون.