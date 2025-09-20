الرئيس السيسى ونظيره السنغافورى يشهدان مراسم التوقيع على 7 مذكرات تفاهم بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 سبتمبر 2025 03:36 مساءً - شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، وثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، مراسم التوقيع على 7 مذكرات تفاهم فى عدد من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.
وشهد الرئيسان التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجال النقل البحرى، ووقعها عن كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ومن الجانب السنغافورى المدير التنفيذى لمشروعات التعاون.
وجاءت المذكرة الثانية بشأن الشراكة الاقتصادية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى مصر ومؤسسة التعاون بجمهورية سنغافورة، حيث وقعها عن الجانب المصرى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ومن الجانب السنغافوري المدير التنفيذى لمشروعات التعاون.
وجاءت مذكرة التفاهم الثالثة بشأن التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة، وقعها من الجانب المصرى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومن سنغافورة المدير التنفيذى لمشروعات التعاون.
وجاءت مذكرة التفاهم الرابعة بشأن إمكانات التعاون بين البلدين فى مجال الحماية الاجتماعية، ووقعها عن الجانب المصرى الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ، ومن سنغافورة وزير التنمية العائلية والاجتماعية.
ومذكرة التفاهم الخامسة فى مجال الصحة، وقعها من مصر الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ومن سنغافورة وزير الدولة الأول للصحة.
وجاءت مذكرة التفاهم السادسة، فى مجال زراعة أرز تماسيك فى مصر، ووقعها من مصر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن سنغافورة المدير التنفيذى بمعمل تماسيك للعلوم الحياتية.
أما السابعة، فكانت مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال التدريب وتطوير القدرات الحكومية، وقعها من مصر الدكتورة سلافة جويلى المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ومن سنغافورة المدير التنفيذى لكلية الخدمات الدولية.