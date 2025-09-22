عاجل- عيار 21 يسجل 5020 جنيهًا للجرام.. الذهب يواصل قفزاته التاريخية في الأسواق

أحمد جودة - القاهرة - عيار 21 يسجل 5020 جنيهًا للجرام.. الذهب يواصل قفزاته التاريخية في الأسواق

عيار 21 يسجل 5020 جنيهًا للجرام.. الذهب يواصل قفزاته التاريخية في الأسواق، شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 ارتفاعًا جديدًا ليسجل عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر 5020 جنيهًا للجرام، في حين واصل المعدن الأصفر تحطيم أرقامه القياسية عالميًا، حيث تجاوزت الأوقية مستوى 3727 دولارًا، ما يعكس استمرار إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر (22 سبتمبر 2025)

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلي على النحو التالي:

العيار السعر بالجنيه المصري عيار 18 4302 جنيه عيار 21 5020 جنيه عيار 24 5737 جنيه

أسباب استمرار الارتفاع

ارتفاع الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن في ظل الأزمات الاقتصادية.

تقلبات أسعار الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

زيادة الاهتمام بالاستثمار في الأصول الآمنة بعد تراجع الثقة في بعض الأسواق المالية.

متابعة لحظية

يمكن متابعة أسعار الذهب والدولار والعملات الخليجية لحظة بلحظة عبر موقع دوت الخليج الإلكتروني.