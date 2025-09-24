نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا التضامن والشباب والرياضة في لقاء موسع مع لجنة حقوق الإنسان بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ في المقال التالي

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية الدور الذي يقوم به الشباب في صياغة الرؤى والسياسات المجتمعية، وذلك خلال لقائهما بلجنة حقوق الإنسان والتضامن في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب والرياضة، لمناقشة عدد من القضايا التنموية والاجتماعية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن نموذج المحاكاة يُعد تجربة رائدة في إعداد وتأهيل الكوادر السياسية من الشباب، ويعكس نجاح الدولة في تمكينهم وإشراكهم في مواقع اتخاذ القرار، مشيرةً إلى أن الوزارة تنتهج مبدأ الاستثمار في رأس المال البشري عبر برامج وخدمات متكاملة، أبرزها برنامج "تكافل وكرامة" الذي يستفيد منه ملايين الأسر، بميزانية بلغت 54 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، بزيادة 32% عن العام السابق.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الرعاية، سواء من خلال دعم نقدي وعيني، أو عبر مبادرات تعليمية مثل وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات، فضلًا عن جهود الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم استخراج 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، وتوفير أكثر من ألفي فرصة عمل بالتنسيق مع الشركاء. كما استعرضت الوزيرة المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تهدف إلى دمج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة شاملة من المنتجات المالية وغير المالية.

من جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية للشباب، مؤكدًا أن هذا الدعم يوفر قوة دفع كبيرة لتنفيذ رؤى طموحة لتمكينهم، ويعكس اهتمام الدولة بفتح قنوات حوار مباشر معهم وتبني أفكارهم.

وأوضح أن برامج المحاكاة البرلمانية، إلى جانب برلماني الشباب والطلائع، تمثل مساحات تدريبية مهمة لصقل مهارات النشء والشباب، وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية وصناعة القرار.

وشدد صبحي على أن الوزارة تحرص على دراسة مقترحات الشباب ودمجها في السياسات والبرامج التنفيذية، بما يعزز المشاركة الفاعلة ويخدم قضايا المجتمع.

وخلال اللقاء، طرح أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن عددًا من المبادرات والمقترحات، منها: إنشاء صندوق ضمان اجتماعي للفلاحين، إطلاق مبادرة وطنية تحت مسمى "سندك في الأزمات"، إنشاء وحدات متخصصة لتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة، بجانب مبادرة "مطبخ الخير" لدعم الأسر المستحقة، وأخرى بعنوان "بكرة ليهم طفولة بلا عمل = طفولة مليئة بالأمل".

وشهد اللقاء حضور الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، وعدد من قيادات الوزارتين، إلى جانب أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ.



