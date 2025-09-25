نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: منطقة القنطرة غرب دليل على إرادة القيادة السياسية لتحقيق تغيير ملموس في خارطة التنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تمثل نموذجًا حيًا لإرادة القيادة السياسية في تحقيق تغيير ملموس على خارطة التنمية في مصر، وذلك خلال استعراضه لنتائج افتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة بالمنطقة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تنمية مؤجلة منذ 2011

وأوضح مدبولي أن المنطقة كانت ضمن خطة تنمية إقليم قناة السويس منذ ما قبل عام 2011، حيث أجريت دراسات ووُضع حجر أساس لها، إلا أن التنفيذ الفعلي لم يبدأ سوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن توفرت الإرادة السياسية للإسراع في عملية التنمية وتحويل المنطقة إلى محور جذب اقتصادي وصناعي واعد.

مشروعات كبرى واستثمارات ضخمة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم الاستثمارات التي ضُخت في المنطقة يعكس حرص الدولة على التوسع في المشروعات الصناعية الكبرى، بما يسهم في زيادة التشغيل وتوليد فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

بنية تحتية عملاقة لجذب الاستثمار

ولفت مدبولي إلى أن العنصر الأهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يتمثل في البنية التحتية العملاقة التي أُنشئت بالمنطقة، فضلًا عن ارتباطها بشبكة متكاملة من طرق ومحاور وموانئ، وهو ما يجعلها واحدة من أبرز مواقع التنمية الواعدة على أرض مصر.