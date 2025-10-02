أخبار مصرية

بعد رفض طفل الذهاب للمدرسة.. ضبط مدرس تحرش به العام الدراسي الماضي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أكتوبر 2025 11:28 صباحاً - فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن إتهام والدة أحد الطلبة لمدرس بالإعتداء على نجلها.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ ١ الجارى تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من (ربة منزل "ولية أمر طالب سن ٨"- مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها عدم رغبة نجلها للذهاب إلى المدرسة بزعم تعرضه للإعتداء من قبل أحد المدرسين خلال العام الدراسى الماضى.

 

تم ضبط المدرس المذكور (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

