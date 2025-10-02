«تعليم الجيزة»: تعقيم فصل واقعة ظهور حالات الإصابة بفيروس HFMD

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أكتوبر 2025 11:28 صباحاً - تساؤلات عديدة تشغل بال أولياء الأمور بعد رصد ظهور أعراض جلدية على عدد من الطلاب بإحدى مدارس محافظة الجيزة، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، من بينها غلق أحد الفصول مؤقتًا لحين الانتهاء من تعقيمه.

وفي هذا السياق، أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تفاصيل الواقعة، حيث كشفت عن عدد الحالات التي ظهرت، والإجراءات الوقائية التي تم اتباعها منذ لحظة رصد الحالات، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم رصد 4 حالات فقط لطلاب ظهرت عليهم أعراض حبوب باليدين، على غرار ما يشبه أعراض بعض الأمراض الجلدية، مشيرًا إلى أن فور ملاحظة الأعراض على الطلاب، اتخذت إدارة المدرسة الإجراءات اللازمة وقامت بتعقيم الفصل، حفاظًا على سلامة باقى الطلاب، مشيرة إلى أنه تم غلق الفصل الذي ظهرت فيه الأعراض لمدة 4 أيام، حتى يوم الأحد المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تعقيم الفصل بشكل كامل، لضمان عدم وجود أي آثار للفيروس، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات الاحترازية تُنفذ بشكل فورى ومنتظم، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأكدت، أن لجنة من مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة زارت المدرسة، لتعقيم الفصل الذي رُصدت به الحالات، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، موضحًا أن اللجنة قامت بتعقيم الفصل بشكل كامل، ومراجعة تطبيق إجراءات النظافة والتطهير داخل المدرسة، حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين.