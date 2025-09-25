نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتابع موقف تسليم وتشغيل مشروعات الأسواق الحضارية ومواقف السرفيس بالصف وأطفيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أجتماعا لمتابعة موقف أستلام وتشغيل المشروعات التي تنفذها الادارة المحلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي الصف واطفيح والتي تشمل مشروعات ( أسواق حضارية ـ مواقف سرفيس ـ نقاط أطفاء )، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزي الصف وأطفيح.

وذلك بحضور الدكتور عادل لطفي مدير التخطيط بالوحدة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية والمهندس أحمد عمر مدير المتابعة بالوحدة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية والمهندس أحمد رجب ممثل قطاع الاداره الاستراتيجيه بوزارة التنمية المحلية وأحمد جعفر بالوحدة المركزية حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز الصف وعز أمين رئيس مركز أطفيح واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالمحافظة والمهندس هشام عطية مدير منطقة الأبنية التعليمية بالجيزة والمهندس أحمد عمرو ممثل مكتب دار الهندسة وعصام عبد الغفار مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة وعماد احمد حسين مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمحافظة.

وتابع نائب محافظ الجيزة، خلال الاجتماع موقف أستلام وتشغيل مشروعات بأجمالي عدد 17 مشروع تم نهوها بنسبة 100 % ( عدد 7 سوق حضاري ـ عدد 8 موقف سرفيس وعدد 2 نقطة أطفاء ) بمركزي الصف وأطفيح .

حيث تم تشغيل نقاط الأطفاء ( البرمبل ـ صول ) بمركز أطفيح، وتشغيل مواقف سرفيس ( الصف ـ الأخصاص ـ الشوبك الشرقي ) بمركز الصف وتشغيل مواقف سرفيس ( البرمبل ـ القبابات ـ صول ) بمركز أطفيح وجاري تشغيل موقف سرفيس الرقة البحرية.

ووجه الشهابي، بسرعة تشغيل مشروعات المواقف والأسواق الحضارية المتبقية وأستكمال إجراءات التسكين لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 2.24.10 PM (1)

WhatsApp Image 2025-09-25 at 2.24.10 PM

WhatsApp Image 2025-09-25 at 2.24.11 PM (1)

WhatsApp Image 2025-09-25 at 2.24.11 PM

WhatsApp Image 2025-09-25 at 2.25.37 PM (1)

WhatsApp Image 2025-09-25 at 2.25.37 PM (2)

WhatsApp Image 2025-09-25 at 2.25.37 PM (3)