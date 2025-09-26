أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يؤدي صلاة دوت الخليج مع طلاب الأكاديمية العسكرية ويتابع أنشطتهم التدريبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسي يؤدي صلاة دوت الخليج مع طلاب الأكاديمية العسكرية ويتابع أنشطتهم التدريبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، بزيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية داخل مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الرئيس جولته بأداء صلاة دوت الخليج مع طلاب الأكاديمية، في أجواء يسودها الانضباط والروح الوطنية العالية.

جانب من الزيارة

وخلال الزيارة، تابع الرئيس جانبًا من الأنشطة التدريبية والبرامج التأهيلية التي يخضع لها الطلاب داخل الأكاديمية، والتي تستهدف إعداد أجيال جديدة من الضباط على أعلى مستوى من الكفاءة القتالية والانضباط العسكري والوعي الوطني.

وتأتي زيارة الرئيس في إطار حرصه المستمر على متابعة جهود تأهيل الكوادر الشابة داخل المؤسسة العسكرية، باعتبارها الدرع الحامي للوطن، والتأكد من جاهزيتهم لتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار.