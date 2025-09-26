الحماية المدنية: ارتفاع ضحايا حادث انهيار مصنع المحلة لـ 10 وفيات و30 مصابا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 سبتمبر 2025 02:28 مساءً - نجحت قوات الحماية المدنية قبل قليل فى انتشال جثتين، وإنقاذ أحد المصابين الموجودين أسفل انقاض المصنع المنهار بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، ليرتفع عدد ضحايا الحادث لـ 10 وفيات و30 مصابا حتى الآن، فيما تتواصل الجهود للبحث عن آخرين أسفل الأنقاض.

وتجددت منذ قليل النيران في مصنع المحلة المنهار بالمنطقة الصناعية بالمحلة، بعد أن شوهدت ألسنة الدخان تتصاعد بعد ساعات من السيطرة علي الحريق

وهرعت قوات الحماية المدنية للدخول والتعامل مع الحريق بشكل عاجل للسيطرة عليها قبل أن تتزايد النيران.

ودفع مرفق الإسعاف بالغربية بـ26 سيارة إسعاف للمشاركة في أعمال إنقاذ ضحايا حادث انهيار مصنع مكون من 3 طوابق بمنطقة اليماني بالمحلة، وانهيار أجزاء كبيرة منه.

ونجحت جهود الإنقاذ في إنقاذ 30 مصابا حتي الآن واستخراج 10 جثث آخرين، فيما تتواصل الجهود في البحث عن ضحايا جدد أسفل الأنقاض.

وتم نقل المصابين لمستشفي المحلة العام التي رفعت حالة الطوارئ لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.