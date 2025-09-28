نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يواصل جولاته لمتابعة انتظام الدراسة بالجامعة الأهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار متابعاته المستمرة للعملية التعليمية والأنشطة الجامعية، أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة للعام الجامعي 2025/2026 بالجامعة الأهلية والفرع الدولي بمدينة السادس من أكتوبر.

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور هبة نوح مساعد رئيس الجامعة للفرع الدولى، والدكتور عبد الهادي العوضي مستشار رئيس الجامعة لشئون المدن الجامعية والأنشطة الطلابية وعميد قطاع العلوم الانسانية، والدكتورة جيهان المنياوي المنسق العام لأسرة من أجل مصر وعميد قطاع العلوم الطبية، ونصر الروبي القائم بأعمال أمين عام الجامعة الأهلية، والسادة منسقي البرامج.

وخلال جولته التفقدية، أجرى الدكتور محمد سامي عبدالصادق حوارات مفتوحة مع طلاب الجامعة الأهلية والفرع الدولي، وهنأهم ببدء العام الدراسي، واستمع إلى مقترحاتهم حول تطوير البيئة الجامعية والخدمات الُمقدمة لهم، ووجههم بضرورة المشاركة الفاعلة في الاتحادات والانشطة الطلابية بما يسهم في صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم المستقبلية، كما حثهم على الانضمام لعضوية القوافل التنموية التي تطلقها الجامعة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا بما يعكس رؤية الجامعة لتعزيز الشراكة مع الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا للطلاب أن إدارة الجامعة في خدمتهم وتفتح أبوابها دائمًا للاستماع لمقترحاتهم أو شكاواهم للعمل على سرعه حلها.

ووجه رئيس الجامعة، خلال جولته، بزيادة المساحات الخضراء، وسرعة الانتهاء من تجهيز الملاعب حتى يتسنى للطلاب البدء في ممارسة الأنشطة الرياضية، والتنسيق لعقد الدورات التدريبية في مختلف المجالات لإعداد طالب متميز يواكب احتياجات سوق العمل، والتأكد من اتاحة خدمات المكتبات والمعامل لكافة الطلاب وتزويدها بشبكة الإنترنت (WIFI)، وتوفير الكافيتريات وغيرها من المرافق الخدمية.

وعلي هامش جولته التفقدية، عقد د. محمد سامي عبد الصادق اجتماعًا مع نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، وأعضاء اللجنة الاستشارية للجامعة الأهلية، لمناقشة آخر المستجدات بشأن اللوائح المالية والهيكل الأكاديمي والإداري، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على تطوير آليات عملها، وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأكاديمي والإداري بما يسهم في إنطلاقة مسيرة الجامعة نحو التميز والريادة.

كما تناول الاجتماع، مناقشة الاستعدادات الخاصة باستخراج كارنيهات الطلاب وإجراءات الكشف الطبي لهم، وإقرار لائحة التأمبن الطبي، وترتيب عقد الامتحانات الفصلية وتشكيل الكنترولات، مع التوجيه بإنشاء فرع لمركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية داخل الجامعة الأهلية، إلى جانب تأسيس عدد من المراكز المتخصصة لعقد الدورات التدريبية في مختلف المجالات.

كما شدد د.سامي عبدالصادق، خلال الاجتماع، على ضرورة سرعة الانتهاء من تجهيز السكن الخاص بالطلاب المغتربين، وتشغيل خدمات النقل للطلاب من الأماكن المختلفة لمقر الجامعة الأهلية، وتخصيص أماكن انتظار لسيارات طلاب الجامعة في إطار القواعد المتبعة في هذا الإطار، إلى جانب متابعة وسائل التواصل مع الطلاب لسهولة إتاحة المعلومات لهم وكافة المستجدات المتعقلة بالعملية التعليمية.