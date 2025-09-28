نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية علوم الرياضة بنات جامعة حلوان تستضيف مبادرة هي لياقة وصحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت مبادرة "هي لياقة وصحة" بكلية علوم الرياضة بنات بجامعة حلوان فعاليات يوم "الصحة والسلامة والاستدامة" بالتعاون مع مكتب الاستدامة بجامعة حلوان.

بحضور مميز وتفاعل واسع من كليات جامعة حلوان،أقيمت المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة للبنات، والدكتورة سارة البيه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن مثل هذه الفعاليات تأتي انعكاسًا حقيقيًا لرؤية الجامعة في دمج الرياضة والصحة والاستدامة، بما يتماشى مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030، إن جامعة حلوان، بتنوع كلياتها وتخصصاتها الفريدة، تؤكد دومًا دورها الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث لا يقتصر دورها على التعليم والبحث العلمي فقط، بل يمتد ليشمل نشر الوعي الصحي والبيئي، وتعزيز مكانة المرأة كعنصر أساسي في بناء مجتمع مستدام.

أفاد الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الفعاليات الرياضية والتوعوية والتثقيفية حول الصحة العامة، والغذاء السليم، وإدارة الأزمات، ومناهضة العنف ضد المرأة، تعكس بوضوح حرص الجامعة على تقديم نموذج شامل ومتكامل يسهم في بناء الوعي المجتمعي، ونحن نؤكد دعمنا الكامل لمثل هذه المبادرات التي تسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على قيادة التغيير الإيجابي في المجتمع.



أوضحت الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا رائدًا للتكامل بين الصحة والرياضة والاستدامة، وتجسيدًا عمليًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع الوعد بالاستمرار في تنظيم فعاليات مشابهة تسهم في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية.

وذلك بهدف دمج الرياضة والصحة والاستدامة في برنامج واحد شامل، يعمل على نشر الوعي الصحي والبيئي بين منتسبات الجامعة المشاركات في اليوم، وتعزيز دور المرأة في بناء مجتمع مستدام قادر على مواجهة التحديات، وأهمية ممارسة التمارين الرياضية اليومية، واعتماد نمط حياة صحي متوازن يجمع بين التغذية السليمة والنشاط البدني

تضمن اليوم مجموعة من الأنشطة التثقيفية والتوعوية والرياضية، شملت:

ورش تفاعلية للتعريف بممارسات الاستدامة البيئية وأهمية نمط الحياة الصحي.

أنشطة رياضية وترويحية لتعزيز اللياقة البدنية والصحة النفسية، محاضرات متخصصة حول قضايا الصحة العامة والسلامة ومكافحة العنف ضد المرأة.

ومن ابرز تلك الأنشطة ما يلي:

محاضرة عن الروتين الحركي اليومي لصحة ورشاقة قدمتها الدكتورة ياسمين غانم والذي ينصح باتباعه لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة للحفاظ على الصحة والرشاقة، مؤكدًة أن الالتزام بالنشاط البدني يساهم في تعزيز المناعة، وتنشيط الدورة الدموية، والوقاية من الأمراض المزمنة.

وقد شددت المبادرة على ضرورة تبني هذه الممارسات كجزء من الروتين اليومي، لما لها من أثر إيجابي في تحسين الحالة النفسية والجسدية، ورفع مستوى الطاقة والإنتاجية.

كما قدمت الدكتورة ابتسام حماد الأستاذ بكلية العلوم محاضرة ثرية تناولت فيها موضوع الغذاء الصحي العضوي ودوره في الحفاظ على صحة المرأة والأسرة، وأشارت خلال حديثها إلى أهمية البدائل الطبيعية في علاج العديد من المشكلات الصحية، مؤكدة أن الغذاء السليم يعد خط الدفاع الأول للوقاية من الأمراض، كما ركزت على أن صحة المرأة تمثل ركيزة أساسية لصحة الأسرة والمجتمع، داعية إلى العودة للغذاء الطبيعي بعيدًا عن المضافات الكيميائية والمواد الحافظة.



كما ألقت الدكتورة شيماء نجيب عضو مكتب الاستدامة بجامعة حلوان محاضرة توعوية حول إدارة الأزمات والكوارث، تناولت خلالها ما يجب اتباعه من خطوات وإجراءات وقائية في حالات الحوادث أو الطوارئ، مشددة على أهمية نشر ثقافة الاستعداد والجاهزية لمواجهة المواقف غير المتوقعة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

كما ألقت الدكتور سماح ربيع أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة حلوان ورئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة محاضرة عن الصحة النفسية للمرأة شارك فيها نخبة من أساتذة جامعة حلوان ومسؤولي المكاتب الاستراتيجية، إلى جانب حضور واسع من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملات، اللاتي أبدين تفاعلًا كبيرًا مع الأنشطة والمحاضرات.

كما حضر فعاليات المبادرة الدكتورة اقبال كامل مستشار وكالة خدمة المجتمع بالكلية، والدكتورة هالة مالك المتطوع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية علوم الرياضة بنات، والدكتورة مروة الدهشوري مدير مكتب الاستدامة بالجامعة والدكتورة سماح سالم مدير مركز رصد بجامعة حلوان، والدكتورة شيماء جابر مدير مكتب متابعة الخريجات.