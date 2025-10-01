نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية للمشاركة في اجتماع قادة ميونخ بمدينة العلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأربعاء الأول من أكتوبر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك للمشاركة في اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا، حيث من المقرر أن يشارك كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع.

كما يعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع مع كبار المسئولين المشاركين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.