ودعي السواد حول الفم للأبد.. خلطة طبيعية سحرية من مطبخك تعيد لبشرتك نضارتها من اول مرة| جربي وادعيلي 

الرياض - كتبت رنا صلاح - ظهرت مؤخرًا مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، لحل مشكلة اسمرار منطقة حول الفم، والتي تؤثر على نضارة البشرة دون الحاجة إلى اللجوء لمراكز التجميل أو استخدام مستحضرات باهظة الثمن.

وصفات طبيعية فعالة لتفتح البشرة

وأكد خبراء العناية بالبشرة أن استخدام المكونات الطبيعية يمنح نتائج مبهرة دون الإضرار بالبشرة، حيث تعمل هذه الوصفات على تفتيح المناطق الداكنة واستعادة لون البشرة الموحد بطريقة آمنة وسهلة.

ومن أبرز هذه الوصفات، وصفة البطاطس، التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين (ج) والحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم، بالإضافة إلى إنزيم “كاتيكوليس” المعروف بقدرته على تفتيح البشرة وتقليل التصبغات.

ويمكن تطبيقها عن طريق تقطيع البطاطس إلى نصفين وفرك المنطقة الداكنة بعصارتها لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، وتكرار العملية يومًا بعد يوم للحصول على نتائج واضحة.

وصفة الكركم مع الزبادي