وزير الخارجية يلتقي السفيرة هيلجا ماريا شميد نائبة رئيس مؤسسة مؤتمر ميونخ للأمن

أحمد جودة - القاهرة - على هامش اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السفيرة هيلجا ماريا شميد نائبة رئيس مؤسسة مؤتمر ميونخ للأمن يوم الأول من أكتوبر، حيث أعرب الوزير عبد العاطى عن الاعتزاز بالتعاون القائم مع مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يمثل منصة رفيعة لتبادل الرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية، مشيدًا بالدور المتنامي للمؤتمر كمحفل دولي مؤثر في بلورة مقاربات مبتكرة للأمن والسلام، خاصة في ظل ما يشهده النظام الدولي من تحولات متسارعة، وكذا بدوره في إتاحة منصة للحوار تجمع مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم، بما يعكس الحرص على توظيف المنصات متعددة الأطراف لدعم الاستقرار والسلام الدوليين.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التطورات فى غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر الرامية إلى وقف الحرب الاسرائيلية على غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، ورفض كافة محاولات تهجير الفلسطينيين من ارضهم.